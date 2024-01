Argentina registra inflação de mais de 211% em 2023, a maior desde os anos 1990

Milei tem implementado medidas rigorosas com o objetivo de combater a inflação

Enrique Garcia Medina/EFE No mês de dezembro, a taxa mensal de inflação na Argentina foi de 25,5%



A Argentina registrou uma taxa de inflação de mais de 211% em 2023, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira, 11. Esse é o nível mais alto desde os anos 1990, quando o país enfrentou uma hiperinflação. No mês de dezembro, a taxa mensal de inflação na Argentina foi de 25,5%, um pouco abaixo das previsões. Isso ocorreu após uma forte desvalorização do peso no mês anterior, logo após Milei assumir o cargo em 10 de dezembro. Com esses números, a Argentina supera a Venezuela, que por muito tempo foi conhecida pela alta inflação na América Latina. Em 2023, a inflação no país vizinho caiu para cerca de 193%, após anos de aumentos descontrolados nos preços. Milei tem implementado medidas rigorosas com o objetivo de combater a inflação, reduzir o déficit fiscal e reconstruir as finanças do governo.