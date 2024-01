Ibovespa e dólar caem após divulgação de dados da inflação no Brasil e nos Estados Unidos

Indicador mais importante da Bolsa brasileira registrou queda de 0,16%, encerrando o pregão em 130.634 pontos; ações da Petrobras avançaram 0,72%, chegando a R$ 38,02

REUTERS/Amanda Perobelli Queda do Ibovespa foi reflexo da divulgação do CPI (sigla em inglês para índice de preços ao consumidor)



O Ibovespa teve uma jornada indecisa na quinta-feira, iniciando suas operações sem uma direção clara. No entanto, ao longo do dia, o índice experimentou uma queda de -0,16%, encerrando o pregão em 130.634 pontos. Essa queda foi reflexo da divulgação do CPI (sigla em inglês para índice de preços ao consumidor) nos Estados Unidos. Por outro lado, o mercado de petróleo teve um desempenho positivo, com um aumento de cerca de 1%, o que impulsionou as ações da Petrobras. As ações da Petrobras ON (PETR3) registraram um ganho de 1,08%, atingindo R$ 39,45, enquanto as ações da Petrobras PN (PETR4) avançaram 0,72%, chegando a R$ 38,02. Na sessão, algumas empresas se destacaram. A Prio (PRIO3) liderou os ganhos, com um aumento de 2,80%, alcançando R$ 45,59. Por outro lado, a MRV (MRVE3) apresentou a maior queda, registrando -10,20% e cotando a R$ 8,54. As ações da Casas Bahia (BHIA3) também tiveram um desempenho negativo, com uma queda de 5,77%, negociadas a R$ 9,96. Já o dólar segue perdendo força. A divisa americana fechou a R$ 4,8752 nesta quinta no mercado à vista, com recuo de 0,34%. Em janeiro, a moeda acumula alta de 0,49%.

Enquanto isso, em Nova York, as bolsas operaram em território negativo durante a sessão. Os investidores estavam assimilando os dados de inflação do CPI, que superaram as expectativas, e os números de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que ficaram abaixo do esperado. O Dow Jones registrou uma queda de -0,27%, atingindo 37.592 pontos, o S&P500 apresentou um declínio de -0,36%, cotado a 4.766 pontos, e o Nasdaq exibiu uma baixa de -0,33%, marcando 14.919 pontos. No cenário econômico nacional, os investidores também estavam atentos à divulgação do IPCA, a inflação oficial do Brasil. O índice apresentou uma variação mensal de 0,56% em dezembro, superando as expectativas consensuais de 0,48%.