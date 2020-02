Argentino é o primeiro caso de sul-americano confirmado com novo coronavírus

O homem está a bordo do cruzeiro Diamond Princess, atracado em quarentena no porto de Yokohama, no Japão

EFE O cruzeiro Diamond Princess está atracado no porto de Yokohama, no Japão. Membros da tripulação e passageiros estão em quarentena até o dia 19



Um argentino a bordo do cruzeiro Diamond Princess, localizado no porto da cidade de Yokohama, no Japão, tornou-se o primeiro sul-americano a ser infectado com o novo coronavírus, segundo fontes oficiais informaram nesta sexta-feira (7).

O passageiro, acompanhado por sua esposa, foi levado a um hospital para exames e tratamento para aliviar os sintomas do surto surgido na cidade de Wuhan, na China.

O Ministério das Relações Exteriores da Argentina assegurou que a seção consular do país sul-americano no Japão manteve contato com a pessoa afetada e também com sua filha, que não participou da viagem.

No total, oito passageiros argentinos foram registrados no Diamond Princess, eles, o restante do navio e membros da tripulação devem completar um período de quarentena que começou no último dia 5 e termina no dia 19 deste mês.

Os passageiros argentinos que ainda estão no navio foram contatados pela Embaixada da Argentina no país asiático para se comunicar, se necessário.

As autoridades japonesas colocaram o navio em quarentena na última segunda e pediram aos cerca de 3,7 mil ocupantes que não o deixassem por cerca de duas semanas enquanto os exames médicos são realizados.

Os 61 pacientes registrados no navio foram transferidos ou estão sendo enviados para centros médicos em Tóquio e outras províncias próximas, enquanto as amostras de passageiros e da tripulação do Diamond Princess ainda estão sendo analisadas.

Em uma entrevista coletiva, o ministro da Saúde japonês, Katsunobu Kato, informou que 21 dos 41 novos casos detectados são japoneses, enquanto outras fontes do Ministério detalham que os 20 restantes incluem oito americanos, cinco australianos, cinco canadenses, um inglês e um argentino.

Os 20 casos relatados anteriormente a bordo do navio de cruzeiro foram detectados em datas anteriores e os infectados também foram transferidos do navio para centros médicos no Japão para tratamento.

O Diamond Princess deixou Hong Kong no último sábado, atracou em um porto em Taiwan e estava seguindo sua rota para o Japão. Segundo o último balanço divulgado em Pequim, o surto de coronavírus afetou 31.161 pessoas na China, causando a morte de 636.

*Com informações da EFE