Arqueólogos encontram 2 mil cabeças de carneiro mumificadas em templo do rei Ramsés II

Um grupo de pesquisadores da Universidade de York descobriu 2.000 cabeças de carneio mumificadas no templo do rei Ramsés II, na cidade de Abydos, no Egito. A prática era muito comum no período ptolomaico e extensa para os povos egípcios. O Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito explicou que as cabeças, provavelmente, eram usadas como oferendas votivas e estavam associadas a “uma adoração sem precedentes de carneiros”. Na escavação também foram desenterrados cães, cabras, ovelhas, vacas, veados e mangustos mumificados. Ramsés II foi o terceiro governante da 19ª Dinastia do Antigo Egito e viveu entre 1303 a 1213 a.C., com o apelido de O Grande, ele é considerado um dos faraós mais influentes do Novo Reino do Antigo Egito.