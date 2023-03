Polícia identifica autora de tiroteio com sete mortos em escola nos EUA

Mulher de 28 anos foi morta pela polícia em confronto; autoridades analisam itens encontrados em sua casa

EFE/EPA/METRO NASHVILLE POLICE DEPARTMENT Audrey Hale, de 28 anos, morreu em confronto com a polícia



As autoridades identificaram a mulher de 28 anos apontada como suposta autora de um tiroteio que matou três menores de idade e três adultos em uma escola em Nashville, no estado americano do Tennessee, nesta segunda-feira, 28, onde foi morta a tiros pela polícia. A atiradora, Audrey Hale, era residente de Nashville e cometeu o tiroteio premeditado na escola particular cristã Covenant, onde havia estudado, revelou o chefe da polícia de Nashville, John Drake, em entrevista coletiva. Na casa da suposta atiradora, onde morava com os pais, as autoridades encontraram plantas da escola com detalhes marcados, como as entradas e a localização das câmeras de segurança. Também foram encontrados um “manifesto” e escritos que estão sendo estudados. A mulher não tinha registro criminal e conseguiu entrar disparando na escola por uma das portas laterais. O porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron, disse que a resposta dos agentes foi “rápida” e que, depois de entrarem no primeiro andar da escola, ouviram tiros vindos do segundo andar e decidiram subir as escadas. Foi lá que encontraram a atiradora disparando em um corredor, até ser baleada por dois agentes. Aaron explicou que em um dia normal há cerca de 209 alunos na escola, que conta com mais de 40 funcionários. A instituição de ensino está localizada em Green Hills e atende desde o jardim de infância até alunos com cerca de 11 anos.

*Com informações da EFE