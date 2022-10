Arqueólogos encontram raro mosaico da era romana em antigo reduto rebelde na Síria

Descoberta estava intacta e é classificada como a mais importante desde que os conflitos começaram na região há 11 anos

Reprodução/Site/AP/Louai Beshara/AFP Mosaico mostra guerreiras amazonas da mitologia romana, Netuno, rei do mar, e 40 de suas amantes



Arqueólogos da Síria encontraram na quarta-feira, 12, na cidade de Rastan, um grande mosaico da era romana. A descoberta estava intacta e é classificada como a mais importante desde que os conflitos começaram na região há 11 anos. O mosaico, de 120 metros quadrados, estava em um prédio antigo que a Direção Geral de Antiguidades e Museus da Síria estava escavando. O local, uma propriedade remota do século IV, foi comprada por empresário libaneses e sírios e doada ao Estado Sírio. Em entrevista a agência de notícias Associated Press, Humam Saad, diretor da agência governamental de pesquisas arqueológicas da Síria, disse que o mosaico mostra guerreiras amazonas da mitologia romana, Netuno, rei do mar, e 40 de suas amantes. “A cena retratada é rica em detalhes”, disse. “Isso inclui as roupas que usavam, suas armas, os cavalos em que estão montando, rostos, máscaras e armaduras”. Ele também falou que ainda não dá para identificar o tipo de instalação porque as escavações não acabaram. “Não podemos identificar o tipo da construção, se era um banheiro público ou outra coisa, porque ainda não terminamos a escavação”, disse Saad. Desde que o conflito começou há 11 anos, patrimônios síriso foram saqueados e destruídos, incluindo a cidade de Palmira, um patrimônio da Unesco que possui colunas e artefatos da era romana com mais de dois mil anos.