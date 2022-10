Entrada da Ucrânia na Otan pode levar à 3ª guerra mundial, afirma Rússia

Vice-secretário do Conselho de Segurança russo disse que Kiev está ‘bem ciente’ das consequências; ingresso ucraniano à Aliança foi uma das razões que ocasionou a guerra

REUTERS/Yves Herman/File Photo Sede da Otan em Bruxelas



A entrada da Ucrânia para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pode levar a terceira guerra mundial, afirmou o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Venediktov, nesta quinta-feira, 13. “Kiev está bem ciente de que tal passo significaria uma escalada para uma Terceira Guerra Mundial”, falou em entrevista à agência de notícias estatal Tass, um dia após os Estados Unidos prometerem defender cada centímetro do território aliado e o G7 ter informado que continuará ajudando a Ucrânia pelo tempo que for necessário. O desejo de Volodymyr Zelenksky de ingressar na Otan nunca acabou, porém, ele voltou a ser pauta na guerra, que já chega ao seu oitavo mês, após Vladimir Putin, presidente da Rússia, anexar no final de setembro quatro regiões parcialmente ocupadas na Ucrânia, o que fez Zelensky solicitar adesão urgente a Aliança militar. Moscou tem repetidamente justificado a invasão de 24 de fevereiro que matou dezenas de milhares de pessoas, no que chama de “operação especial”, dizendo que as ambições da Ucrânia de se juntar à aliança representam uma ameaça à segurança da Rússia.

Apesar de demonstrar apoio à Ucrânia, a Otan provavelmente não permitirá que o país se junte rapidamente, mesmo porque sua adesão durante uma guerra em curso colocaria os Estados Unidos e aliados em conflito direto com a Rússia. Mesmo antes da guerra, a Otan vinha retardando a questão da adesão ucraniana. Logo após a invasão da Rússia em fevereiro, o presidente ucraniano, Zelensky, sinalizou estar disposto a considerar a neutralidade. Nas últimas 24 horas, a Rússia continuou a atacar a Ucrânia em resposta ao ataque em uma ponte na Crimeia que aconteceu no sábado, 8. Mísseis russos atingiram mais de 40 assentamentos, enquanto a Força Aérea ucraniana realizou 32 ataques a 25 alvos russos, disse o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. O governador da região de Kiev, Oleksiy Kuleba, declarou que, com base em informações preliminares, os ataques foram causados ​​por munições fabricadas no Irã, muitas vezes conhecidas como “drones kamikaze”. A Ucrânia relatou uma série de ataques russos com drones Shahed-136 nas últimas semanas. O Irã nega fornecer os drones à Rússia, enquanto o Kremlin não comentou.

*Com informações da AFP