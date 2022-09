Artemis 1: Nasa adia mais uma vez lançamento de foguete à Lua por problema no combustível

A Nasa divulgou que a segunda tentativa de lançamento da missão Artemis 1 à Lua, prevista para este sábado, 3, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, foi adiada. As equipes não conseguiram corrigir o problema no combustível constatado pouco antes da primeira tentativa de enviar o foguete, na última segunda-feira, 29. Até o momento, a agência ainda não divulgou uma nova data de lançamento. A Artemis 1 acontece mais de 50 anos após o lançamento da Apollo 11, que levou os primeiros seres humanos à Lua. A missão faz parte de uma série de projetos da Nasa que pretende estudar o percurso a ser feito nos próximos anos e que tem como objetivo levar a primeira mulher e o próximo homem ao polo sul lunar em 2025. Sem tripulantes, a espaçonave deve orbitar ao redor da Lua durante cerca de 42 dias, no que será o maior tempo em que uma nave para astronautas já passou no espaço sem atracar numa estação espacial.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u

— NASA (@NASA) September 3, 2022