NASA divulga primeira imagem de um planeta fora do Sistema Solar feita pelo supertelescópio James Webb

A NASA divulgou nesta quinta-feira, 1, a primeira imagem de um exoplaneta, um planeta fora do Sistema Solar, feita pelo supertelescópio James Webb. “Este é um momento transformador, não apenas para Webb, mas também para a astronomia em geral”, disse Sasha Hinkley, professor associado de física e astronomia da Universidade de Exeter, no Reino Unido. O exoplaneta localizado não pode ser habitado, pois é gasoso, o que significa que não tem superfície rochosa. Trata-se de um planeta jovem, com cerca de 12 a 20 milhões de anos. Ele foi denominado de HIP 65426 b, tem cerca de seis a 12 vezes a massa de Júpiter e esta cerca de 100 vezes mais distante da sua estrela do que a Terra do Sol. Apesar do James Webb só ter capturado agora as imagens, os astrônomos descobriram o planeta em 2017 usando o instrumento SPHERE. Segundo as informações disponibilizadas no site da NASA, a captura, vista através de quatro filtros de luz diferentes, mostra como o poderoso olhar infravermelho do Webb pode facilmente capturar mundos além do nosso Sistema Solar, o que possibilita abrir caminho para futuras observações que darão mais informações sobre os exoplanetas. “Há muito mais imagens de exoplanetas por vir que moldarão nossa compreensão geral de sua física, química e formação. Podemos até descobrir planetas anteriormente desconhecidos também”, disse Aarynn Carter, pesquisadora de pós-doutorado da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. De acordo com a NASA, captar imagens de exoplanetas é algo complicado, pois as estrelas são mais brilhantes que os planetas. Para se ter ideia, o HIP 65426 é 10 mil vezes mais fraco do que a sua estrela hospedeira.

