Artemis I: Nasa adia lançamento de nova missão à Lua por problema no motor

Reprodução/Instagram @nasa Foguete teve a decolagem com destino à Lua adiada por problemas técnicos



A Nasa precisou adiar o lançamento do foguete Artemis I, espaçonave de 98 metros que partiria do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com destino à órbita lunar. A missão pretende retomar a exploração do satélite natural da Terra após 50 anos da ida dos primeiros seres humanos à Lua. De acordo com o comunicado da agência espacial, o diretor de lançamento interrompeu a operação aproximadamente às 10h, no horário de Brasília. Agora, a previsão é de que o lançamento ocorra nesta sexta-feira, 2, e ,se novos problemas ocorrerem, no dia 5 de setembro. A Nasa informou que os engenheiros da agência estavam avaliando um problema com o hidrogênio líquido no motor de número 3 do foguete, e que durante o processo não haviam mais condições de inaugurar a missão. “O foguete do Sistema de Lançamento Espacial e a espaçonave Orion permanecem em uma configuração segura e estável. Os controladores de lançamento continuavam a avaliar o porquê de o teste de sangria para colocar os motores RS-25 na parte inferior do palco central na faixa de temperatura adequada para a decolagem não ter sido bem-sucedido e ficaram sem tempo na janela de lançamento de duas horas. Os engenheiros continuam a coletar dados adicionais”, informou o comunicado. Esta missão faz parte de uma série de projetos da Nasa que pretendem estudar o percurso a ser feito nos próximos anos, e que tem como objetivo levar a primeira mulher e o próximo homem ao polo sul lunar, em 2025, estudar a superfície da Lua e dar um passo importante na possibilidade de fazer uma viagem tripulada a Marte.