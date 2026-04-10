Artemis II: Astronautas retornam à Terra nesta sexta-feira após fazerem história
Após jornada ao redor da Lua, a cápsula Orion com quatro astronautas chega na costa da Califórnia, nos EUA; reentrada testará escudo térmico a 2.700 °C
Após uma viagem de dez dias ao redor da Lua repleta de momentos históricos, os quatro astronautas da missão Artemis II devem retornar à atmosfera terrestre e amerissar nesta sexta-feira (10) na costa da Califórnia, nos Estados Unidos.
“Podemos começar a comemorar quando a tripulação estiver em segurança a bordo da embarcação de recuperação”, afirmou o vice-administrador da NASA, Amit Kshatriya, em coletiva de imprensa na quinta-feira (9). “Será realmente nesse momento que poderemos deixar as emoções tomarem conta e falar sobre o sucesso da missão.”
A cápsula Orion, que transporta os americanos Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, além do canadense Jeremy Hansen, percorreu mais de 406 mil quilômetros — distância maior do que qualquer outra tripulação já alcançou. O pouso está previsto para as 17h07, horário local de San Diego (às 21h07 no horário de Brasília), no Oceano Pacífico.
A amerissagem coroará uma missão executada com perfeição até o momento e representará um marco para a NASA: o primeiro retorno seguro de astronautas ao espaço desde o fim do programa Apollo, em 1972, após anos de atrasos e incertezas.
O principal desafio será a reentrada atmosférica. O escudo térmico da Orion precisará resistir a temperaturas de até 2.700 °C geradas pelo atrito com a atmosfera. “Passar pela atmosfera como uma bola de fogo” será uma experiência marcante, confessou o piloto Victor Glover no início da semana, admitindo que sente apreensão desde que foi selecionado para a tripulação, em 2023.
Embora a reentrada seja sempre crítica, desta vez as preocupações são maiores: trata-se do primeiro voo tripulado da Orion e, em 2022, um teste não tripulado revelou uma alteração “inesperada” no escudo térmico. Apesar da anomalia, a agência decidiu manter o mesmo material, ajustando apenas a trajetória para um ângulo de entrada mais direto e reduzir o ricochete que havia danificado o escudo no teste anterior.
A decisão gerou debates internos e continua a preocupar altos dirigentes. “Não vou parar de pensar nisso até que eles estejam na água”, reconheceu recentemente o administrador da NASA, Jared Isaacman. Seu vice, Amit Kshatriya, admitiu na quinta-feira que “é impossível dizer que não restam apreensões irracionais”, embora afirme não ter temores racionais e confiar nos testes, simulações e modelos realizados.
Durante 13 minutos — seis deles sem comunicação com a Terra —, a cápsula atingirá 38 mil km/h antes de ser desacelerada por uma sequência de paraquedas e pousar no oceano. As famílias dos astronautas acompanharão a operação em tempo real no centro de controle da NASA em Houston.
O caminho para 2028
Mais do que um voo de teste, a Artemis II visa validar todos os sistemas para o retorno de americanos à superfície lunar. A agência espacial americana mira o primeiro pouso tripulado em 2028, ainda no mandato de Donald Trump, antes da meta chinesa de 2030. Os módulos de alunissagem, desenvolvidos pelas empresas de Elon Musk e Jeff Bezos, ainda estão em fase avançada de construção.
Enquanto isso, a missão de dezenas de bilhões de dólares busca reacender o entusiasmo dos americanos pela exploração espacial. Como resumiu o comandante Reid Wiseman esta semana, a tripulação esperava “permitir, mesmo que por um instante, que o mundo fizesse uma pausa”.
*Com informações da AFP
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