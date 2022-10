Assassinato brutal de menina de 12 anos choca França: ‘Tragédia abominável e intolerável’

Lola foi encontrada morta dentro de uma caixa, com as mãos e pés amarrados; suspeitos estão presos

Reprodução/site/BBCNews/Facebook Lola, 12 anos, foi assassinada na França e encontrada dentro de uma caixa com mãos e pés amarrados



O brutal assassinato de uma estudante de 12 anos chocou os moradores de Paris e deixou seus pais, amigos e conhecidos tremendamente abalados. Lola, uma jovem de cabelos loiros na altura do ombro, saiu para ir à escola na semana passada, mas não voltou para casa. Seu corpo foi encontrado na sexta-feira, 14, dentro de uma caixa nas proximidades do prédio onde ela morava, informou a BBC News. Suas mãos e pés, que continham dois post-its escritos “0” e “1”, estavam amarrados, e seu pescoço, cortado, apesar da autópsia informar que ela morreu por asfixia. A suspeita do crime, uma mulher de 24 anos, nascida na Argélia e identificada pela imprensa francesa como Dahbia B, foi identificada pela câmera de segurança do prédio e presa. Junto a ela, um homem de 43 anos foi levado sob custódia por ajudá-la, disse a polícia.

Na escola em que Lola estudava, tanto alunos quantos pais estão abalados. “Minha filha chorou o fim de semana inteiro. Ela não conseguiu dormir”, disse Gasmi, pai de dois filhos, ao jornal francês “Le Parisien”. “Não podemos confiar em ninguém agora em nosso bairro. Tenho muito medo pelos meus filhos”, acrescentou. “Isso me deixou muito mal”, disse uma mulher local ao jornal. “Esta manhã eu segui meu filho no caminho para a escola, apenas alguns metros atrás dele. Só por segurança. Vou levá-lo para a escola de agora em diante e vou buscá-lo também. Se ele terminar às 16h30, saio do trabalho às 16h.” Equipes de psicólogos foram enviadas para confortar os alunos. A primeira-dama da França, Brigitte Macron, descreveu o assassinato como uma “tragédia absolutamente abominável e intolerável”.

Teorias sobre a morte da jovem circulam, mas a polícia não confirmou nenhuma delas até o momento. Uma mulher diz ter visto a Dahbia B oferecendo dinheiro para quem a ajudasse em um esquema de tráfico de órgãos. A polícia não acredita nessa versão. Para as autoridades, o mais provável é que a mulher, que não tem endereço fixo, é psicologicamente instável e agiu gratuitamente. Uma investigação por assassinato de menor de 15 anos, com atos de tortura e barbárie, foi aberta. Dahbia B deve ser colocada sob investigação judicial e mantida sob custódia da polícia.