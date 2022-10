Misterioso monstro marinho de cabelos brancos assusta banhistas nos EUA

Animal tem o tamanho de um caminhão e apareceu em Oregon; especialistas acreditam que se trata da carcaça de uma baleia que está morta há meses

Um monstro marinho tem assusto os banhistas de Oregon, nos Estados Unidos. O animal, que tem o tamanho de um caminhão, apareceu na quarta-feira, 13, e foi encontrado por Adoni Tegner. O homem estava andando peela praia em um carro quando tropeçou no bicho. Em entrevista ao Koin News, ele disse o animal tinha cheiro de um mamífero em decomposição – o que fez com que tivesse certeza que se tratava de um animal -, cabelos brancos e era do tamanho de uma caminhonete. Tegner não conseguiu identificar de imediato o que era aquilo. “Não parecia com nada que eu já vi. Parecia mais fibroso e quase parecia que tinha sido uma grande lula ou algo assim”, relatou. Ele chamou sua namorada, Merica Lynn, para que ela visse o que ele tinha encontrado e o ajudasse a identificar, mas também não teve sucesso. “Já vimos baleia aparecerem antes, e algumas que ficaram presas na praia por algumas semanas, e nunca tiveram cabelo assim”, disse a mulher. O animal possuía grandes tentáculos brancos que intrigaram Tegner e tinha costelas. Para Rice, gerente do programa de encalhe do Hatfield Marine Science Center da Oregon State University, o monstro parece ser a carcaça de uma baleia. “O que parece ser o cabelo são os resto em decomposição de outros tecidos do corpo: músculo, nervos, tendões, etc. “Eu estimaria que está morto há vários meses”, disse em entrevista à KOIN. Na missão de tentar desvendar o mistério, Lynn fez um post no Facebook e recebeu alguns palpites sobre o que é. Um deles se refere a um “Globster” um animal marinho que já apareceu na província filipina de Oriental Mindoro em 2018.