‘Asseguramos que a destruição do programa nuclear do Irã já aconteceu’, diz vice-presidente dos EUA

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse que poderia assegurar que a destruição do programa nuclear do Irã já aconteceu. “Há uma semana, Irã estava perto de ter um armamento nuclear. Agora, Irã está incapacitado de construir uma arma nuclear. Destruímos o equipamento que eles tinham”, disse Vance em entrevista concedida ao canal Fox News nesta segunda-feira (23). A entrevista transcorria sob o pano de fundo do anúncio de um cessar-fogo pelo presidente dos EUA, Donald Trump, entre Israel e o Irã. “Presidente está absolutamente claro na mensagem de que o Irã não pode ter arma nuclear”, disse. “Nossa expectativa é que eles (Irã) não tentem reconstruir essa capacidade”, afirmou o vice-presidente.

Para Vance, o que o presidente dos EUA está tentando fazer é construir um acordo de paz de longo prazo na região. “Para os iranianos, esta é uma nova oportunidade para perseguir o caminho da paz”, disse Vance, citando que Trump apertou o botão de reset para produzir a paz na região. O vice-presidente disse que não é a intenção dos EUA levar a uma mudança de regime no Irã. “Missão foi um sucesso para parar o enriquecimento de urânio. A nossa missão não é uma mudança de regime do Irã”, afirmou Vance, citado que cabe à população iraniana determinar uma mudança de regime.

