Trump anuncia cessar-fogo ‘completo’ e parabeniza Israel e Irã pelo fim da ‘Guerra dos 12 Dias’

Processo será dividido em três partes, com Teerã começando a trégua, seguido por Tel Aviv 12 horas depois; por fim, conflito será dado como encerrado

EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL Donald Trump celebre o acordo de cessar-fogo entre Irã e ISrael



Israel e Irã entraram eu um acordo de cessar-fogo, informou o presidente Donald Trump, nesta segunda-feira (23). “PARABÉNS A TODOS! Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um CESSAR-FOGO completo e total”, disse o republicando, acrescentando que em aproximadamente 6 horas a partir, desde a publicação da e “quando Israel e Irã tiverem se acalmado e concluído suas missões finais em andamento” a guerra será considerada encerrada. “Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e, na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo e, na 24ª hora, o fi Oficial da guerra da 12 dias será saudado pelo mundo”, explicou Trump. De acordo com o republicado, durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. O presidente dos Estados Unidos parabenizou Israel e Irã por terem “resistência, coragem e inteligência para encerrar a guerra”. “Poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá! Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o Mundo”, finalizou Trump.

A guerra entre Irã e Israel que começou no dia 13 de junho, escalou no sábado (21), manhã de domingo (22) no Irã e Israel, com os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares do Irã e destruíram os espaços. Muitos sonharam em colocar um ponto final no programa nuclear, mas ninguém conseguiu”, disse Pete Hegseth, acrescentando que o programa nuclear do Irã foi devastado e que os ataques não visaram atingir o povo, e sim as instalações. “A operação foi brilhante e mostrou que os Estados Unidos voltaram e que quando o Trump fala, todos têm que parar para ouvir, somos a força mais poderosa do mundo”, disse o secretário de Defesa dos EUA. Nesta segunda-feira (23), o Irã, que tinha prometido resposta ao ataque, bombardeou a base militar dos EUA no Catar. A base de Al Udeid no Catar, um dos alvos do ataque, é a maior dos EUA na região, abrigando mais de 10 mil soldados. Ao todo, seis mísseis foram lançados neste ataque. Também foram ouvidas diversas explosões em Doga, capital do Catar, contudo, não houve nenhum ferido.