Bomba da 2ª Guerra Mundial explode na Inglaterra enquanto é desarmada

Explosivo tinha 250 kg e foi descoberto no dia 7 de fevereiro durante drenagem no rio Yare

NORFOLK POLICE/Reuters Velha bomba da Segunda Guerra Mundial desenterrada em Great Yarmouth explodiu na sexta-feira, 10, enquanto especialistas do exército tentavam torná-la segura



Uma bomba da 2ª Guerra Mundial de 250 kg explodiu na Inglaterra na sexta-feira, 13, enquanto estava sendo desarmada. O explosivo, encontrado em Great Yarmouth, foi descoberto três dias antes, durante os trabalhos de drenagem no rio Yare. Não houve feridos, de acordo com a polícia de Norfolk. No entanto, as autoridades locais precisaram montar um grande cordão de isolamento na área – os moradores foram aconselhados a deixar o local. Uma equipe do Exército planejou cortar a bomba para iniciar uma explosão controlada e, em seguida, mover o restante do dispositivo para o mar para outra explosão controlada. Apesar disso, a bomba explodiu durante o trabalho de queima lenta para desarmar os explosivos. Após o ocorrido, os agentes usaram as redes sociais para confirmar que a bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial em Great Yarmouth foi detonada. “Essa não foi uma detonação planejada e aconteceu durante o trabalho de queima lenta para desarmas os explosivos. Todo o pessoal do exército e do serviço de emergência foi contabilizado. Traremos mais informações quando as tivermos”, escreveram.