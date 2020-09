Astronauta da Nasa exibe fotos de SP e das queimadas da Amazônia; confira

Chris Cassidy, que está na ISS desde abril, é apaixonado pela natureza brasileira e já esteve no país em duas ocasiões

Reprodução/Chris Cassidy O astronauta Chris Cassidy registrou imagens de São Paulo



Chris Cassidy, astronauta da Nasa que vive na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), compartilhou fotos impressionantes do Estado de São Paulo visto de cima. Em publicação realizada em sua conta oficial no Twitter, o norte-americano flagrou um belo dia de sol no litoral Sul paulista, sendo possível avistar toda a região entre Peruíbe e Bertioga. Já em outra imagem, é possível verificar o Vale do Paraíba, além do Litoral Norte, de São Sebastião a Ubatuba – incluindo a Ilhabela.

Recentemente, o astronauta também divulgou imagens das queimadas na Floresta Amazônica. Em uma foto, ele mostra uma névoa sobre a região que ocupa parte do Brasil. “A névoa que vemos sobre a Amazônia é na verdade fumaça das vastas queimadas da região. No centro desta foto, você vê uma grande concentração de fumaça”, escreveu Chris.

Chris Cassidy, que está na ISS desde abril, é apaixonado pela natureza brasileira e já esteve no país em duas ocasiões; em uma delas, em 2017, passeou 20 dias de bicicleta pela Amazônia, pedalando cerca de 1.000 km na Rodovia Transamazônica. Além disso, ele também se encontrou com o ministro da Ciência, Marcos Pontes, no ano passado.

Veja as fotos registradas pelo astronauta americano abaixo:

Hello to all of my friends in Sao Paulo! pic.twitter.com/YhHEIWkbMX — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 27, 2020