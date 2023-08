Astronautas da missão tripulada da Nasa e da SpaceX chegam à Estação Espacial Internacional

Chegada da Crew-7 foi transmitida ao vivo pelo canal da Nasa no YouTube desde as primeiras horas; decolagem foi descrita pela agência espacial como ‘bem-sucedida’

Andreas H/Pixabay Astronautas da missão Crew-7 da Nasa e da empresa Spacex, que chegaram neste domingo, 27



Os astronautas da missão Crew-7 da Nasa e da empresa Spacex, que chegaram neste domingo, 27, à Estação Espacial Internacional (EEI) a bordo da nave Dragon Endurance, já estão dentro do laboratório orbital e iniciaram hoje mesmo “uma missão de seis meses”, segundo confirmou a agência espacial dos Estados Unidos. “Bem-vindo a bordo, Crew-7! Os membros da Crew-7 juntaram-se hoje à tripulação de sete membros da Exp 69 a bordo da estação espacial, ampliando sua população para 11”, escreveu a EEI na rede social X (antigo Twitter). “Estão iniciando uma missão de cerca de seis meses vivendo e trabalhando em nosso laboratório orbital”, acrescentou a Nasa na mesma rede social. A chegada da Crew-7 foi transmitida ao vivo pelo canal da Nasa no YouTube desde as primeiras horas da manhã. A decolagem, descrita pela Nasa como “bem-sucedida”, ocorreu na manhã de sábado no Complexo de Lançamento 39A (LC-39A) no Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida.

A missão Crew-7, sétima missão tripulada à EEI da Nasa e da SpaceX, é liderada pela astronauta Jasmin Moghbeli, selecionada pela agência espacial americana em 2017, e Andreas Mogensen, da Agência Espacial Europeia (ESA), que é o primeiro astronauta dinamarquês da história. Além disso, viajaram na espaçonave os astronautas Satoshi Furukawa, da agência japonesa JAXA, e Konstantin Borisov, da russa Roscosmos. A espaçonave acoplou-se de forma autônoma ao porto espacial do módulo Harmony da EEI às 9h16, horário do leste dos EUA (10h16 de Brasília), segundo se pôde observar durante uma transmissão ao vivo. A escotilha da espaçonave Dragon foi aberta às 10h58 (11h58), logo depois que a tripulação da EEI abriu outra escotilha localizada “entre a estação espacial e o adaptador de acoplamento pressurizado”, detalhou o blog da missão. Em comunicado, o administrador da Nasa, Bill Nelson, disse ontem que “a Crew-7 é um exemplo brilhante do poder da engenhosidade americana e do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos”.

Nas imagens transmitidas ao vivo, os anfitriões da EEI puderam ser vistos dando as boas-vindas aos novos astronautas com abraços. Dessa forma, a Crew-7 se junta à tripulação da Expedição 69 da EEI composta pelos astronautas da Nasa Stephen Bowen, Woody Hoburg e Frank Rubio, bem como pelo astronauta dos Emirados Árabes Unidos Sultan Alneyadi e pelos cosmonautas da Roscosmos Sergey Prokopyev, Dmitri Petelin e Andrey Fedyaev. Por um curto período, segundo detalhou a Nasa, o número de tripulantes a bordo da EEI aumentará para 11 até que os membros da Crew-6 (Bowen, Hoburg, Alneyadi e Fedyaev) retornem à Terra alguns dias depois. Durante sua estadia no laboratório orbital, a tripulação da Crew-7 realizará “demonstrações de ciência e tecnologia para se preparar para a exploração humana além da órbita baixa da Terra e beneficiar a humanidade na Terra”, segundo destaca a descrição da missão no site da SpaceX.

*Com informações da EFE