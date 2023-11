Ataque a escola da ONU em Gaza deixa ao menos 27 mortos  

Ao menos 93 pessoas ficaram feridas; médico palestino atribui bombardeio a Israel, que ainda não se pronunciou sobre o ocorrido

Bashar TALEB / AFP Palestinos verificam a destruição após um ataque israelense na noite anterior no campo de Jabalia para refugiados palestinos na Faixa de Gaza



Ao menso 27 pessoas morreram e 93 ficaram feridas em um bombardeio em um ataque a uma escola da ONU (Organização das Nações Unidas) na Faixa de Gaza, informou um médico do hospital Al Awda de Jabaliya, sob condição de anonimato. Ele atribui o ataque ao Exército de Israel, que atualmente opera na região. As Forças de Defesa israelense ainda não se pronunciaram sobre o asusnto. Jabaliya é o maior campo de refugiados da Faixa de Gaza, bombardeada sem descanso desde 7 de outubro em resposta ao ataque do movimento islamista Hamas em Israel. Segundo a Agência da ONU para refugiados (UNRWA), atualmente ela abriga cerca de um milhão de pessoas deslocadas pelo conflito entre Israel e Hamas, em 156 escolas e instalações. A guerra no Oriente Médio já dura 48 dias e soma mais de 16 mil morots, sendo 14.854 na Faixa de Gaza e 1.200 em Israel. Na sexta-feira, 23, pela primeira vez desde o começo da guerra, começa a vigorar um acordo entre israelenses e o grupo islâmico que prevê a libertação de 50 refén em troca de 150 presos palestinos. A trégua começará às 7h (2h no horário de Brasília) e a libertação está programada para começar às 16h (11h em Brasília).

*Com informações da AFP