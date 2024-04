Ataque a faca deixa seis mortos e vários feridos em shopping da Austrália

A polícia do estado australiano de Nova Gales do Sul não vê indícios de que o assassinato tenha sido um ato terrorista

Conforme as autoridades, o agressor, de 40 anos, cuja identificação ainda não foi concluída, agiu sozinho e foi morto no local por uma agente da polícia



Pelo menos seis pessoas morreram em um ataque a faca no shopping center Westfield Bondi Junction em Sydney, na Austrália, neste sábado (13). Conforme as autoridades, o agressor, de 40 anos, cuja identificação ainda não foi concluída, agiu sozinho e foi morto no local por uma agente da polícia. Outras pessoas foram feridas, incluindo um bebês de nove meses. A polícia do estado australiano de Nova Gales do Sul não vê indícios de que o assassinato tenha sido um ato terrorista, uma vez que o agressor não pareceu agir por motivos ideológicos ou religiosos. “A investigação estará em andamento durante muitos dias, mas há elementos que neste momento não indicam isso”, afirmou Karen Webb, comissária da Polícia de Nova Gales do Sul, afirmou em coletiva de imprensa.

Uma mulher esfaqueada morreu horas depois no hospital, enquanto outras oito pessoas seguem internadas em hospitais da cidade. “Acreditamos que esta pessoa agiu sozinha e não há ameaças à comunidade neste momento”, acrescentou Webb, ressaltando que não há nada que sugira que o assassino planejava atingir uma pessoa específica. Segundo o relatório policial, o agressor entrou no local do crime às 15h10 (hora local, 2h10 de Brasília), saiu pouco depois e regressou após dez minutos, quando foi confrontado por cerca de dez pessoas.

Após receber o chamado de alerta, um inspetor de polícia confrontou o agressor, que se virou para ela com uma faca na mão, fazendo com que a agente disparasse uma arma de fogo contra ele. A agente ainda realizou manobras de reanimação no suspeito enquanto a equipe médica chegava, mas não conseguiu reanimá-lo.

*Com informações da Agência EFE