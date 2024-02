Estudante é esfaqueado durante briga e morre na porta de escola em Goiás

Jovem tinha apenas 14 anos; fatalidade ocorreu no Colégio Estadual Leiny Lopes no município de Anápolis

Reprodução/Google Street View Colégio Estadual Leiny Lopes De Souza está localizado no bairro Parque Calixtopolis, em Anápolis (GO)



Um jovem de 14 anos foi esfaqueado e morto na porta do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza no bairro Parque Calixtópolis, em Anápolis (GO). O crime ocorreu nesta terça-feira, 20, e se tratou de uma briga envolvendo estudantes. Durante a confusão, um dos alunos foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos. O caso ainda está sob investigação da Polícia Civil, que já recebeu suspeitos encaminhados pela Polícia Militar. Vídeos registrados em câmeras de segurança gravaram o momento do crime. Os adolescentes estavam reunidos na calçada da escola quando uma mulher e outros dois jovens se aproximaram. Após alguns minutos de conversa, a briga iniciou com empurrões. A mulher tentou apartar a briga segurando um martelo, mas ainda não é claro o momento em que acontece a facada que ocasionou a morte da vítima. Também ainda não há informações sobre o motivo da briga.

*Com informações do Estadão Conteúdo