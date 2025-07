Ataque a tiros deixa ao menos cinco mortos em Nova York

Prédio abriga as sedes globais da Blackstone e da National Football League (NFL)

EFE/EPA/LLOYD MITCHELL As circunstâncias do tiroteio ainda não foram completamente esclarecidas



Pelo menos cinco pessoas, entre elas um policial, morreram após um tiroteio ocorrido nesta segunda-feira (28) em um edifício comercial localizado em Midtown Manhattan, Nova York. O prédio abriga as sedes globais da Blackstone e da National Football League (NFL).

As circunstâncias do tiroteio ainda não foram completamente esclarecidas, e a polícia não divulgou o estado de saúde dos outros feridos. No entanto, foi informado que o responsável pelos disparos foi “neutralizado”. “A situação está sob controle e o atirador, que agiu sozinho, foi contido”, afirmou a comissária de polícia Jessica Tisch em uma publicação nas redes sociais. Apesar disso, o edifício permanece isolado pelas forças de segurança. O ataque ocorreu por volta das 18h no horário local (19h em Brasília).

