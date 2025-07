Trump impede presidente de Taiwan de fazer escala em Nova York em meio a negociações com a China

Medida reacende o debate sobre o equilíbrio dos EUA entre sua política de ‘Uma Só China’ e os compromissos estabelecidos na Lei de Relações com Taiwan

O governo de Donald Trump impediu o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, de fazer uma escala em Nova York durante viagem planejada à América Central. A decisão foi tomada após críticas da China e em meio a negociações comerciais sensíveis entre Washington e Pequim. Lai pretendia visitar Paraguai, Guatemala e Belize — países que reconhecem oficialmente Taiwan — e previa escalas em Nova York e Dallas. No entanto, segundo o Financial Times, três fontes informaram que a Casa Branca negou a parada em Nova York.

O gabinete presidencial de Taiwan afirmou, em nota, que Lai não tem planos de viagens internacionais no momento, citando a recuperação de um recente tufão e conversas comerciais com os EUA. A recusa gerou críticas de analistas e apoiadores de Taiwan em Washington, que veem na decisão um recuo na postura americana diante de Pequim.

A medida reacende o debate sobre o equilíbrio dos EUA entre sua política de “Uma Só China” e os compromissos estabelecidos na Lei de Relações com Taiwan, que orienta o apoio americano à segurança e aos laços comerciais com Taipé, mesmo sem reconhecimento diplomático formal. Fontes ouvidas pelas agências Reuters e Financial Times indicaram que a viagem de Lai pode ser remarcada para outro momento. A Casa Branca e o Escritório de Representação de Taiwan em Washington não comentaram diretamente o caso.

Em paralelo, autoridades chinesas e americanas realizaram nesta segunda-feira (28) uma nova rodada de negociações comerciais em Estocolmo, buscando conter tensões após disputas sobre tarifas, exportações e acesso a tecnologias estratégicas.

