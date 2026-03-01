Ataque a tiros é registrado no Texas; FBI cita possível ‘ato de terrorismo’
Autoridades dizem que ainda é cedo para determinar a motivação
Um ataque a tiros registrado em um bar de Austin, no Texas, que deixou três mortos, incluindo o atirador, pode ter sido um “ato de terrorismo”, informou, neste domingo (1º), o FBI (polícia federal americana).
“Ainda é cedo demais para determinar uma motivação exata, mas há indícios sobre o indivíduo e seu veículo que apontam para um potencial nexo com o terrorismo”, informou Alex Doran, agente especial do FBI.
“Por enquanto, só estamos em condições de dizer que se tratou potencialmente de um ato de terrorismo“, disse Doran a jornalistas.
O incidente ocorreu em meio aos ataques que os EUA e Israel promovem contra o Irã desde o sábado (28). O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, foi morto e ao menos três militares norte-americanos também morreram.
*AFP
