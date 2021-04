Ataque a tiros em empresa de entrega nos Estados Unidos deixa pelo menos nove mortos

Tiroteio aconteceu próximo ao Aeroporto Internacional de Indianápolis, em uma instalação da FedEx

USA TODAY NETWORK/ Reuters Connect Familiares e colegas de trabalho das vítimas se reúnem em um centro de apoio montado pelas autoridades



Oito pessoas morrem após serem baleadas durante um tiroteio na noite desta quinta-feira, 15, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Outras cinco pessoas foram encaminhadas ao hospital da região e há relatos de mais feridos. De acordo com o jornal local, os tiros aconteceram perto do Aeroporto Internacional de Indianápolis, em uma instalação da FedEx, serviço de correspondência do país. Há trabalhadores da empresa entre as vítimas. A porta-voz da polícia local, Genae Cook, informou que o atirador, ainda não identificado, se matou no local. Ainda não há informações se o homem era funcionário da instalação. “Estamos tentando determinar a razão e a causa exatas para o incidente”, disse Cook, segundo Indianapolis Business Journal.

Segundo a Reuters, um porta-voz da FedEx disse a empresa estava “chocada e triste” com o falecimento de membros da equipe e manifestou condolências aos amigos e familiares das vítimas. No entanto, o representante não esclareceu se todos os mortos eram funcionários da companhia. Em nota publicada nas redes sociais, a companhia afirmou que “Segurança é a nossa maior prioridade, e nossos pensamentos estão com aqueles que foram afetados”, disse no Twitter. Familiares e colegas de trabalho das vítimas se reúnem em um centro de apoio montado pelas autoridades em um hotel próximo ao local.