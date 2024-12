Ataque a tiros em escola de Wisconsin deixa cinco mortos, incluindo o atirador

De acordo com o chefe de polícia de Madison, os policiais que responderam ao ataque não dispararam suas armas e que o suspeito foi encontrado morto no local

Reprodução/Facebook/alcsfoundation O ataque a tiros aconteceu na Abundant Life Christian School, que atende cerca de 390 crianças do jardim de infância até o Ensino Médio



Subiu para cinco o número de mortos no ataque a tiros a uma escola cristã em Wisconsin, confirmou a polícia local nesta segunda-feira (16). O menor de idade suspeito de ser autor dos disparos está entre os mortos. Várias pessoas ficaram feridas. O chefe de polícia de Madison, Shon Barnes, falava com a imprensa quando o número de mortos subiu de três para cinco. Ele disse que outras pessoas ficaram feridas, sem dar mais detalhes sobre as vítimas, e lamentou que este é um dia triste para para todo país.

Ainda de acordo com Barnes, os policiais que responderam ao ataque não dispararam suas armas. O suspeito foi encontrado morto. O ataque a tiros aconteceu na Abundant Life Christian School, que atende cerca de 390 crianças do jardim de infância até o Ensino Médio. “Esta continua sendo uma investigação ativa e em andamento”, disse o Departamento de Polícia de Madison em um comunicado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As estradas na região foram bloqueadas, e a polícia pediu que as pessoas evitem a área. “Estamos orando pelas crianças, pelos educadores e por toda a comunidade escolar da Abundant Life enquanto aguardamos mais informações e somos gratos aos socorristas que estão trabalhando rapidamente para responder(ao ataque)”, disse o governador de Wisconsin, Tony Evers, em comunicado.

A Casa Branca disse que está em contato com a autoridades locais para fornecer o suporte necessário e que o presidente Joe Biden foi informado sobre o ataque.

em atualização

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira