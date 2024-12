Sete turistas são hospitalizados em Fiji com suspeita de envenenamento por coquetéis

Hóspedes de um hotel de luxo apresentaram sintomas como náusea, vômito e problemas neurológicos; dois dos pacientes continuam internados desde sábado (14)

Savir C/Unsplash Resultados de testes toxicológicos estão sendo aguardados para determinar a causa do problema



Sete turistas, entre eles quatro australianos, foram hospitalizados em Fiji com suspeita de envenenamento após consumirem coquetéis em um bar do resort Warwick Fiji. Os visitantes apresentaram sintomas como náusea, vômito e problemas neurológicos, levando à necessidade de atendimento médico. O incidente ocorreu no último sábado, quando os turistas beberam piña coladas. Um dos pacientes recebeu alta no dia seguinte, enquanto os outros foram transferidos para o Hospital Lautoka. Na segunda-feira, dois deles foram liberados, enquanto os outros permaneciam em estado estável na unidade de terapia intensiva. As autoridades locais, incluindo o Ministério da Saúde e a polícia de Fiji, estão investigando o caso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Resultados de testes toxicológicos estão sendo aguardados para determinar a causa do problema. O ministro do Turismo, Viliame Gavoka, minimizou a situação, afirmando que não acredita que o envenenamento por metanol seja uma possibilidade. Embora o bar do hotel estivesse cheio, apenas sete pessoas apresentaram sintomas. O Warwick Fiji também está realizando sua própria investigação e espera os resultados dos testes de saúde. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores da Austrália está oferecendo assistência consular às famílias dos turistas afetados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias