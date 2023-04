Ataque a tiros em Louisville, nos EUA, deixa ao menos cinco mortos e seis feridos

Departamento de Polícia informou que o atirador suspeito foi neutralizado e não há perigo ativo para o público neste momento

LEANDRO LOZADA / AFP Imagem mostra a área onde ocorreu um tiroteio no centro de Louisville, Kentucky, em 10 de abril de 2022



Um ataque a tiros em no centro de Louisville, nos Estados Unidos, deixou ao menos cinco pessoas mortas e seis feridos nesta segunda-feira, 10, informou a polícia. Em entrevista coletiva, um porta-voz da polícia de Louisville disse que há um policial entre os feridos. Em um tuíte, o Departamento de Polícia informou que o “atirador suspeito foi neutralizado”. “Não há perigo ativo para o público neste momento”, acrescentou o porta-voz em declaração à imprensa. Segundo o vice-comandante da polícia de Louisville, Paul Humphrey, o infrator morreu, mas não foi revelado em que circunstâncias. Os disparos aconteceram no prédio de um banco no centro da cidade. Os feridos foram levados para hospitais da região. O governador do Kentucky, Andy Beshear, anunciou em redes sociais que estava a caminho do local do crime. O prédio do banco fica ao lado do Slugger Field, estádio do Louisville Bats, time de beisebol que disputa uma das ligas secundárias da MLB (a principal dos EUA) e é afiliado ao Cincinnati Reds, uma das equipes da elite. Essa região é uma das mais movimentadas da cidade, onde vivem 630 mil habitantes e que fica na divisa entre os estados de Kentucky e Indiana.

*Com informações da AFP