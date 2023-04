Biden anuncia que planeja concorrer a reeleição nos EUA em 2024

Fontes da Casa Branca informaram que a decisão de se candidatar já está tomada, contudo, alguns detalhes sobre o planejamento da campanha ainda estão sendo realizados

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP O presidente dos EUA, Joe Biden, ao lado da primeira-dama Jill Biden gesticula após falar no Easter Egg Roll anual no gramado sul da Casa Branca em Washington, DC



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira, 10, que deve concorrer ao segundo mandatos nas eleições de 2024. A relevação do político de 80 anos foi feita durante uma entrevista à rede de TV NBC. “Eu estou planejando me candidatar…mas ainda não estamos preparados para anunciar isso ainda”, declarou. Segundo a emissora, citando fontes da Casa Branca, a decisão de concorrer já está tomada, contudo, alguns detalhes sobre o planejamento da campanha ainda estão sendo realizados. Se realmente a informação de Biden for oficializada e ele for escolhido pelo Partido Democrata para ser o candidato, ele poderá concorrer mais uma vez com o seu principal adversário, Donald Trump, com que disputou o cargo em 2020, e político que anunciou sua candidatura no final de 2022.