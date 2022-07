Ataque a tiros no Canadá deixa várias vítimas

Autoridades afirmam que uma pessoa está sob custódia e que os investigadores estão trabalhando no caso; ainda não há um número exato de vítimas

REUTERS/Jesse Winter Autoridades alertaram os moradores sobre vários tiroteios contra vítimas transitórias no subúrbio de Langley



Um ataque a tiros na madrugada desta segunda-feira, 25, em Langley, Canadá, fez várias vítimas, declarou um porta-voz da polícia em entrevista à imprensa local. Porém, ele não especificou a quantidade de pessoa que foram atingidas. “Várias relatos de tiro no centro de Langley com um incidente no condado de Langley envolvendo as vítimas”, diz um alerta enviado aos telefones dos moradores da Colúmbia Britânica. A polícia emitiu um alerta de emergência para vários tiroteios na cidade de Langley e pediu aos moradores que ficassem alertas e se afastassem da área do incidente. A sargento da Polícia Montada Real Canadense (RCMP) Rebecca Parslow não quis comentar se houve alguma fatalidade, mas disse que a polícia está trazendo investigadores da equipe integrada de investigação de homicídios e crimes graves do Lower Mainland. As vítimas eram pessoas em situação de rua e, por ora, acredita-se que os ataques tenham sido direcionados. O suspeito, descrito como um homem branco de macacão e camiseta camuflada, está sob custódia, mas não se sabe ainda se o suspeito preso é o único potencialmente envolvido.

*Com informações da Reuters