Ataque armado deixa 12 mortos em festa pré-natalina no México

Segundo a imprensa local, o massacre ocorreu em um local alugado para a realização da festa, que fica em uma estrada do município



Doze pessoas morreram neste domingo, 17, em um ataque armado ocorrido durante uma festa no município de Salvatierra, no México. As mortes foram confirmadas por autoridades locais. “Até o momento, foram reportadas 12 pessoas sem vida”, publicou no X o Ministério Público de Guanajuato, um dos Estados mais violentos do México devido à atuação de grupos criminosos. Uma dezena de feridos foram transferidos para hospitais. Segundo a imprensa local, o massacre ocorreu em um local alugado para a realização da festa, que fica em uma estrada do município. Uma pessoa que estava na festa, e que não quis ser identificada, descreveu à AFP que seis homens chegaram ao local e começaram a circular entre o público que assistiam ao evento. “Quando perguntaram quem eles eram, começaram a atirar”, descreveu a testemunha, detalhando que se tratava de uma festa pré-natalina de jovens da localidade. Ao ouvirem os disparos, os convidados tentaram deixar o local, mas alguns foram atingidos na saída.

*Com informações da Agence France-Presse