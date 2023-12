Israel envia ajuda à Gaza por sua fronteira pela 1ª vez desde início da guerra

No total, 79 caminhões foram autorizados a entrar na Faixa pela passagem de Kerem Shalom neste domingo, 17

EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL Decisão cumpre uma promessa feita na sexta-feira aos Estados Unidos para aliviar a grave crise no enclave palestino causada pela guerra



O governo de Israel anunciou neste domingo, 17, que permitiu a entrada de 79 caminhões com ajuda humanitária para a Faixa de Gaza através de sua passagem de Kerem Shalom, cumprindo uma promessa feita na sexta-feira aos Estados Unidos para aliviar a grave crise no enclave palestino causada pela guerra. Essa foi a primeira vez que os israelenses permitiram a entrada de suprimentos pela sua fronteiro desde o início do confronto, em 7 de outubro. Ao todo, “79 caminhões (com ajuda humanitária) foram inspecionados e transferidos para Gaza através de Kerem Shalom”, informou na rede social X (ex-Twitter) o Cogat, órgão militar israelense que controla os assuntos civis nos territórios ocupados. Além desses, outros 122 caminhões foram transferidos para a Faixa de Gaza via Rafah, a fronteira entre o Egito e o enclave, totalizando 201 caminhões enviados neste domingo, acrescentou o órgão.

O Cogat anunciou que os caminhões de ajuda da ONU seriam transferidos diretamente para Gaza através de Kerem Shalom “para cumprir o acordo com os Estados Unidos” de aumentar o volume diário de ajuda humanitária. Na sexta-feira, o governo israelense autorizou temporariamente a entrada de ajuda humanitária em Gaza via Kerem Shalom para aliviar o congestionamento na única passagem autorizada, Rafah. O anúncio foi feito após uma visita a Israel do assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan.

*Com informações da EFE