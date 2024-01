Ataque atribuído a Israel mata quatro membros da Guarda Revolucionária do Irã

Bombardeio aconteceu em Damasco, capital da Síria, neste sábado, e também causou a morte de soldados do país

EFE/EPA/STR Soldados e pessoas verificam um carro danificado no local de um edifício residencial que foi alvo de um suposto ataque israelense



Ao menos quatro membros da Guarda Revolucionária iraniana foram mortos neste sábado, 20, em um ataque contra um edifício residencial em Damasco, pelo qual tanto o Irã como a Síria acusaram Israel. Os bombardeios ocorrem em um momento de grande tensão no Oriente Médio pela guerra na Faixa de Gaza e pelos repetidos ataques de milícias pró-Irã no Iraque contra posições dos Estados Unidos, além dos ataques dos rebeldes houthis do Iêmen contra navios no Mar Vermelho. “Mais uma vez, o brutal e criminoso regime sionista (Israel) cometeu um ato de agressão contra Damasco, capital da Síria, e, durante o ataque aéreo dos combatentes do regime agressor e usurpador, morreram vários soldados sírios e quatro conselheiros militares da República Islâmica do Irã”, afirmou a Guarda Revolucionária em um comunicado.

A agência oficial de notícias síria “SANA” relatou “um ataque a um edifício residencial no bairro de Mezzeh, em Damasco, como resultado da agressão israelense”. As mortes dos conselheiros militares iranianos ocorrem após o Irã ter bombardeado supostos alvos israelenses no início da semana, quando duas pessoas morreram. O governo iraniano justificou os ataques como uma resposta ao atentado de Kerman, que deixou 94 mortos este mês; a um ataque contra uma delegacia, em que morreram 11 policiais; e pela morte de comandantes iranianos e do chamado Eixo de Resistência nas últimas semanas na Síria e no Iraque.