Ataque atribuído ao Estado Islâmico deixa 11 pessoas mortas na Síria

Ação do grupo fundamentalista ocorre dias após um terremoto que vitimou milhares de sírios; imprensa estatal divulgou número menor de vítimas

Delil SOULEIMAN / AFP Uma foto mostra o campo Al-Hol, administrado pelos curdos, que abriga parentes de supostos combatentes do grupo Estado Islâmico (EI) na província de Hasakeh, no nordeste da Síria



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos anunciou na manhã deste domingo, 12, que um ataque no centro da Síria e atribuído ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI) matou 11 pessoas – em sua maioria civis. De acordo com a ONG, o grupo jihadista “atacou cerca de 75 pessoas no sábado enquanto coletavam trufas na zona de Palmira” e que morreram em decorrência do ataque cerca de “10 civis”, “entre eles uma mulher e um membro das forças do regime (sírio)”. A organização também ressaltou que há outras pessoas que estão desaparecidas. O ataque teria ocorrido com “terroristas” do grupo fundamentalista utilizando “metralhadoras” e, com a arma de fogo, tiraram a vida de quatro civis. A imprensa estatal síria também noticiou o ataque terrorista, entretanto, com um número menor de vítimas. O ataque, no entanto, ocorre dias após um terremoto de proporções históricas que deixou mais de 4.500 mortos até o momento. Apesar da perda territorial nos últimos meses em seus redutos na Síria e dos golpes infligidos pela coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos, o Estado Islâmico passou a aumentar a frequência de seus ataques.