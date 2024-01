Ataque com drone no Iraque mata dois membros da facção pró-Irã Hashd al Shaabi

Ao menos sete pessoas ficaram feridas; autoridades de segurança culpam Estados Unidos pelo atentado

AHMAD AL-RUBAYE / AFP Raqis participam de uma vigília à luz de velas marcando o quarto aniversário do assassinato do comandante iraniano Qasem Soleimani e do comandante iraquiano Abu Mahdi al-Muhandis, perto do Aeroporto Internacional de Bagdá



Um ataque com “drone” realizado nesta quinta-feira, 4, matou de dois membros do Hashd al Shaabi, uma facção iraquiana próxima ao Irã, em um edifício da organização localizado em Bagdá. A informação foi divulgada por uma fonte de segurança e um membro do grupo armado. De acordo com a fonte de segurança, o ataque atingiu um centro de apoio logístico do Hashd al Shaabi no leste da capital iraquiana. Além das duas vítimas fatais, outras sete pessoas ficaram feridas. A fonte do grupo confirmou o número de mortos e atribuiu o ataque aos Estados Unidos. Esse novo ataque acontece em uma semana que a tensão no Oriente Médio aumentou após a morte do número dois do Hamas, bombardeio a qual Hezbollah e o grupo islâmico atribuem a Israel. O grupo libanês afirmou que travará uma guerra “sem limites e sem regras” contra Israel, caso o conflito entre israelenses e o Hamas se estenda para o Líbano. O ataque contra a facção iraquiana acontece um dia depois de um ataque, classificado como terrorista pelo Irã, que deixou ao menos 103 mortos durante uma cerimônia de homenagem ao quarto aniversário do assassinato do tenente-general Qassem Soleimani.