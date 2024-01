Israel está pronto e com alto nível de preparação para enfrentar qualquer tensão no Oriente Médio

Situação na região ficou mais delicada nos últimos dias após a morte do número 2 do Hamas; Hezbollah prometeu guerra

ISRAELI ARMY / AFP Soldados israelenses operando na Faixa de Gaza em meio ao conflito com o Hamas



O Exército de Israel anunciou que está pronto para enfrentar qualquer situação após a morte de Saleh Al Aruri, número 2 do Hamas, em um ataque aéreo em Beirute, no Líbano. Durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, afirmou que o Exército está em um alto nível de preparação para qualquer cenário, sem mencionar diretamente o ataque ao escritório do Hamas na capital libanesa. Autoridades libanesas e o Hamas atribuíram o ataque a Israel. Na quarta-feira, 3, Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, afirmou que travará uma guerra “sem limites e sem regras” contra Israel, caso o conflito entre israelenses e o Hamas se estenda para o Líbano. Nasrallah está em Beirute e apesar de não ter mencionado diretamente Israel, o chefe do Hezbollah disse que o país não conseguirá alcançar seus objetivos na guerra e que está enfraquecido dos ataques ocorridos em outubro. A morte do número dois do Hamas fez com que o Egito suspendesse seu papel de mediador nas negociações entre israelenses e o grupo islâmico para libertação de reféns na Faixa de Gaza.