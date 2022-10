Ataque com faca deixa dois mortos e ao menos seis feridos em frente a cassino de Las Vegas

Suspeito foi identificado como um homem hispânico de 32 anos; ele foi detido pela polícia local, que está investigando o caso

Photo by Handout / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Imagem fornecida pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas mostra o suspeito do ataque a faca realizado na cidade: Yoni Barrios, de 32 anos



Duas pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas em um ataque massivo com uma faca longa ocorrido em Las Vegas, nos Estados Unidos, cujo suposto autor já foi preso, segundo informou a polícia da cidade nesta quinta-feira, 6. O ataque ocorreu em frente a um cassino ao sul de Las Vegas Boulevard. As autoridades reportaram inicialmente que o incidente, ocorrido por volta do meio-dia (16h00 em Brasília), tinha deixado um morto e cinco feridos. Todos os feridos foram levados para hospitais locais, detalhou a polícia. Um deles morreu no centro médico, o que elevou o saldo de vítimas fatais, enquanto outros três estão em estado crítico. As vítimas são “turistas e locais”, disse o xerife Joe Lombardo, em um breve pronunciamento aos meios de comunicação. Uma das pessoas atacadas morreu na calçada do Las Vegas Boulevard. A polícia de Las Vegas isolou a área e pediu aos cidadãos que evitassem passar por ali. As autoridades também abriram uma investigação sobre o caso, mas, até o momento, não divulgaram nenhum nome, idade ou informação pessoal sobre as vítimas. Sobre o suspeito, divulgaram durante esta madrugada que foi identificado como Yoni Barrios, de 32 anos. O homem de origem hispânica vivia na cidade e foi foi registrado no departamento de polícia por duas acusações de assassinato aberto com arma mortal e seis acusações de tentativa de assassinato. Depois do ataque, ele teria deixado o local correndo, mas foi interceptado e levado preso. “O primeiro incidente ocorreu na calçada e parece não ter sido provocado, não houve um enfrentamento antes”, detalhou LaRochelle.