Ataque com faca em jardim de infância na China deixa ao menos seis mortos

Autoridades não divulgaram as identidades e as idades das vítimas; suspeito detido tem 25 anos, informou a polícia local em um comunicado

Reprodução/Twitter/@FelizKarenP1 Ataques recentes contra escolas levaram as autoridades a reforçar a segurança nas proximidades dos centros de ensino



Ao menos seis pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque com faca em um jardim de infância na China. O atentado aconteceu em Lianjiang nesta segunda-feira, 10, por volta das 7h40 (18h40 de domingo em Brasília), anunciaram as autoridades locais. Entre as sete vítimas estão um professor, dois pais e três estudantes, afirmou uma porta-voz do governo municipal, que confirmou a detenção de um suspeito. “O incidente foi um esfaqueamento, um ataque intencional”, declarou uma fonte da polícia. As autoridades não divulgaram as identidades e idades das vítimas. O suspeito detido tem 25 anos, informou a polícia local em um comunicado, que identifica o agressor como apenas como Wu. Um vídeo publicado pelo ‘Sanxiang Metropolis Daily’, jornal governamental da província vizinha de Hunan, mostra um homem alto e magro com as mãos algemadas nas costas, empurrado por policiais para uma viatura. Outros vídeos gravados por cidadãos comuns e que afirmavam mostrar a cena do crime foram rapidamente apagados das redes sociais chinesas Douyin (nome local do Tiktok) e Weibo (equivalente ao Twitter).

A China proíbe a posse de armas de fogo, mas os ataques com faca aumentaram nos últimos anos em todo o país. De modo geral, os índices de violência estão em alta na China, a segunda maior economia do mundo, onde a diferença entre pobres e ricos é cada vez maior. Em agosto de 2022, um ataque com faca em um jardim de infância na província de Jiangxi deixou três mortos e seis feridos. Em abril de 2021, um homem com uma faca atacou uma escola em Beiliu e matou duas pessoas. Dezesseis pessoas ficaram feridas. Em abril de 2018, um homem de 28 anos matou nove estudantes do Ensino Médio na província de Shaanxi. O agressor, condenado à morte e executado poucos meses depois, afirmou que agiu por vingança depois de ter sido alvo de bullying quando era aluno no local. Em janeiro de 2017, um homem armado com uma faca de cozinha feriu 11 crianças em um jardim de infância na região autônoma de Guangxi. Em maio de 2010, também com uma grande faca de cozinha, um homem de 48 anos matou sete crianças e dois adultos em uma escola do norte da China. O ataque aconteceu após quatro agressões similares, com o uso de facas ou martelos, executados por pessoas que afirmaram que estavam frustradas com a vida profissional ou sentimental.

*Com informações da AFP