Ataque com faca em metrô de Taiwan mata três

Motivação do crime ainda não foi descoberta; premiê Cho Jung-tai afirmou que o homem tinha antecedentes criminais e mandado de prisão aberto

CHANG HAO-AN / Agência Central de Notícias (CNA) / AFP O criminoso usava máscara e também teria lançado coquetéis molotov.



Pelo menos três pessoas morreram e outras oito ficaram feriadas após um ataque com faca em um metrô em Taipei, em Taiwan. O homem jogou uma granada de fumaça na estação e começou a esfaquear pessoas aleatoriamente, segundo a imprensa local. Um homem de aproximadamente 50 anos foi levado ao hospital após parada cardíaca e depois foi confirmado morto pela Agência Central de Notícias de Taiwan.

O premiê Cho Jung-tai, o criminoso usava máscara e também teria lançado coquetéis molotov. O homem teria tentado fugir e morreu após cair de um prédio. O governo emitiu alerta para as estações ferroviárias, rodoviárias e aeroportos. A Estação Central de Taipei e da estação Zhongshan foram isoladas.

A motivação do crime ainda não foi descoberta. O premiê afirmou que o homem tinha antecedentes criminais e mandado de prisão aberto. “Vamos investigar seu histórico para entender suas motivações e determinar se há outros fatores envolvidos”.