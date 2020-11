Ataque com morteiros no Afeganistão deixa 8 mortos e 31 feridos

Pelo menos 23 rodadas de morteiros foram disparadas da parte traseira de dois pequenos caminhões, estacionados em uma estrada

Reprodução/Twitter @zahoor_mukhtar Ataque aconteceu por volta das 8h45 (horário local), considerado hora de pico na capital do Afeganistão.



Pelo menos oito pessoas foram mortas e 31 ficaram feridas depois que Cabul foi atingida neste sábado por uma série de morteiros, sem que se tenha informado os responsáveis pelo ataque, segundo informações do O porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian. De acordo com a pasta, pelo menos 23 rodadas de morteiros foram disparadas da parte traseira de dois pequenos caminhões, estacionados em uma estrada no norte de Cabul. Os alvos foram os distritos policiais 2, 9, 10, 11, 15 e 16, no centro da capital. “O número de vítimas não é definitivo e pode aumentar nas próximas horas”, alertou Arian.

O ataque ocorreu aproximadamente às 8h45 (local, 1h15 de Brasília), hora de pico da capital afegã. A maioria dos morteiros caiu em áreas do centro da cidade, que também abriga a maioria dos edifícios governamentais. Até agora, nenhum grupo insurgente reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, negou que o grupo tenha qualquer relação com o bombardeio. “Não permitimos o lançamento de morteiros às cegas em áreas povoadas”, garantiu. O ataque vem ao mesmo tempo que as conversações de paz entre o Talibã e o governo em Cabul, que começaram em setembro passado. Porém, os negociadores reconheceram que não houve progresso até o momento.

*Com informações da EFE