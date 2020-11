Presidente da Comissão Europeia espera compromisso de Biden com acordos multilaterais

Durante discurso, Ursula von der Leyen chamou novo presidente de ‘amigo’ e anunciou um plano de ação contra o coronavírus

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Para a presidente da Comissão Europeia, a vitória do democrata fará com que as relações com os norte-americanos melhorem nos próximos anos



Às vésperas do G20, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que espera um novo compromisso dos Estados Unidos em favor do multilateralismo. No topo da agenda, estão questões que envolvem o combate à pandemia do coronavírus e as mudanças climáticas. Com Joe Biden no poder, a União Europeia aguarda uma nova administração na agenda ambiental, revertendo a retirada do presidente Donald Trump do Acordo de Paris. Na gestão Trump, os Estados Unidos recuaram de diversos acordos multilaterais, como o programa nuclear do Irã e o Conselho de Direitos Humanos da ONU e da UNESCO.

Para a presidente da Comissão Europeia, a vitória do democrata fará com que as relações com os norte-americanos melhorem nos próximos anos. Durante o discurso, a dirigente chamou Biden de ‘amigo’ e anunciou um plano de ação contra o coronavírus. O primeiro passo da parceria é garantir que países mais pobres tenham acesso às vacinas contra a Covid-19, com o objetivo de dar suporte ao restante do mundo durante a recuperação econômica pós pandemia. Líderes da UE devem se reunir com Joe Biden em breve para discutir o futuro das relações entre o país e o bloco.

* Com informações da repórter Livia Zanolini