Ataque da Ucrânia na fronteira com a Rússia deixa dois mortos

Vadym Bielikov / AFP Míssil lançado da região russa de Belgorod em janeiro



Um ataque da Ucrânia com drones causou duas mortes na província fronteiriça de Belgorod, no oeste da Rússia, disse neste sábado (20) (noite de sexta-feira (19) em Brasília) o governador local, Vyacheslav Gladkov. “O vilarejo de Poroz, no distrito urbano de Grayvoronsky, foi atacado pelas forças armadas ucranianas com drones. Devido ao lançamento de dois artefatos explosivos, um edifício residencial pegou fogo […] Dois civis morreram”, afirmou Gladkov no Telegram. As vítimas são um homem e uma mulher, acrescentou o governador do oblast de Belgorod. Um edifício residencial e um celeiro ficaram “completamente queimados” e outro imóvel residencial ficou gravemente danificado, explicou Gladkov. As equipes de socorro estão no local, acrescentou.

Gladkov havia informado previamente de outro ataque de drone lançado por Kiev contra o povoado de Istobnoye que não causou vítimas. Também foram registrados ataques ucranianos em outras províncias do oeste da Rússia como Kursk, Kaluga e Bryansk, segundo mensagens no Telegram de seus respectivos governadores. Em Kaluga e Bryansk, os drones provocaram danos em infraestruturas energéticas, assinalaram essas fontes. Enfrentando a ofensiva de Moscou há mais de dois anos, Ucrânia multiplicou nas últimas semanas seus ataques em território russo, com especial interesse nas instalações energéticas. Kiev prometeu levar os combates ao solo russo em resposta aos numerosos bombardeios contra o seu território.

