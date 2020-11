Ataque em universidade no Afeganistão deixa 19 mortos e 22 feridos

Terroristas invadiram a Universidade de Cabul no início da manhã desta segunda-feira, 2, horário de maior movimento

EFE/EPA/JAWAD JALALI - 02/11/20 Ação terrorista contra a Universidade de Cabul, no Afeganistão, deixou pelo menos 19 vítimas



Uma ação terrorista nesta segunda-feira, 2, contra a Universidade de Cabul, no Afeganistão, deixou pelo menos 19 vítimas, conforme indica balanço oficial das autoridades locais. A ação se prolongou por cinco horas.”O ataque terminou com a morte dos três terroristas. Lamentavelmente, outras 19 pessoas morreram e 22 acabaram ficando feridas”, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior do país, Tariq Arian, por meio de comunicado.

Os terroristas invadiram a Universidade de Cabul no início da manhã, horário de maior movimento, indicou à Efe o porta-voz do Ministério de Educação Superior, Hanif Farzan. De acordo com a fonte, no momento, cerca de 15 mil pessoas estavam no estabelecimento de ensino. Nas redes sociais foram postados vídeos pouco depois do início da ação, gravados por alunos, que mostram a tentativa de fuga de quem estava dentro da instituição, pulando muros ou correndo por saídas alternativas, enquanto é possível ouvir som de disparos de arma de fogo. De acordo com Tariq Arian, entre os mortos, estão dez estudantes. Segundo o porta-voz do Ministério de Saúde Pública, Akmal Samsour, alunos, professores, funcionários administrativos da universidade e um taxista ficaram feridos.

A maioria, segundo a fonte, apresentam ferimentos feitos por bala e apresentam quadro de saúde “estável”. À Agência Efe, o porta-voz do Ministério do Interior relatou que centenas de estudantes e pessoas que trabalham na instituição foram evacuadas pelas forças de segurança. Após o fim da operação, policiais tentam remover explosivos instalados no local. Ainda nenhum grupo rebelde reivindicou a autoria do atentado. O principal porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, garantiu, em curto comunicado, que não há qualquer envolvimento do grupo, que se autodenomina Estado Islâmico, com a ação na universidade de Cabul.

*Com informações da EFE