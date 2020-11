Diretor da OMS entra em quarentena após contato com caso positivo de Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que está em quarentena após ter tido contato com um caso positivo de Covid-19. “Estou bem e sem sintomas, mas entrarei em quarentena nos próximos dias, de acordo com os protocolos da OMS”, disse em sua conta no Twitter. Ele acrescentou que continuará trabalhando de casa, em Genebra, onde está localizada a sede da organização.

“É extremamente importante que todos cumpramos as orientações de saúde. É assim que vamos quebrar cadeias de transmissão, suprimir o vírus e proteger os sistemas de saúde”, lembrou o diretor. “Meus colegas e eu continuaremos a nos envolver com parceiros em solidariedade para salvar vidas e proteger os vulneráveis”, garantiu. Ele não deu mais detalhes sobre a sua relação com a pessoa contaminada ou sobre um possível teste para detectar a presença do vírus em seu organismo.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

