Ataque israelense à escola no Irã mata 85 pessoas, diz MP iraniano

A operação conjunta entre EUA e Israel começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, após ataques que Tel-aviv classificou como preventivos

AFP Capturas de vídeo criada em 28 de fevereiro de 2026 e tirada de imagens postadas em redes sociais no mesmo dia mostra o momento de um ataque a uma base dos EUA no Bahrein



Um dos ataques realizados por Israel contra o Irã neste sábado (28) atingiu uma escola para meninas na cidade de Minab, sul do país, matando 85 pessoas, informou o Ministério Público local.

Mais cedo, o governo havia dito que 51 alunas morreram no ataque. Outras 60 estudantes teriam ficado feridas.

Em nota, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, qualificou o ataque de “ato bárbaro”, que “constitui uma nova página sombria no histórico dos inúmeros crimes cometidos pelos agressores”.

Ataques

A operação conjunta entre EUA e Israel começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, após ataques que Tel-aviv classificou como preventivos. Pouco depois, Trump utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa em vídeo anunciando operações de combate dos EUA no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital. Os EUA e Israel afirmaram que suas operações visavam locais militares iranianos. O exército israelense alertou os iranianos que estivessem dentro ou perto de infraestruturas militares em todo o país para que evacuassem, afirmando que os ataques ocorreram após meses de planejamento conjunto entre os aliados.

No sul do Iraque, um bombardeio que visou uma base militar que abriga um grupo pró-Irã matou pelo menos duas pessoas, segundo as autoridades. Explosões também foram ouvidas perto do consulado dos EUA em Erbil, no Iraque, de acordo com jornalistas da AFP.

Onda de mísseis e drones

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter como alvo a Quinta Frota dos EUA no Bahrein, após uma primeira onda de ataques de mísseis e drones ter sido lançada contra Israel.

“A primeira onda de ataques generalizados de mísseis e drones da República Islâmica do Irã contra os territórios ocupados começou”, afirmou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em comunicado, referindo-se a Israel.

O serviço de emergência Magen David Adom, de Israel, informou que estava tratando um homem com ferimentos causados por explosão no norte do país. O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que responderia “decisivamente” aos ataques, insistindo que Teerã fez “todo o necessário para evitar que a guerra eclodisse”.

Explosões no Golfo

Explosões foram relatadas em toda a região do Golfo. Correspondentes da AFP na capital saudita, Riade, ouviram fortes explosões, assim como na capital do Bahrein, Manama, e em Doha, capital do Catar.

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram ter interceptado mísseis iranianos e reservaram-se o direito de responder aos ataques. Residentes de Abu Dhabi relataram à AFP terem ouvido fortes explosões na capital emiradense, que abriga uma base com pessoal dos EUA. O Ministério da Defesa do Catar disse ter interceptado vários ataques de mísseis, enquanto o Kuwait também enfrentou ataques recebidos.

*com informações da AFP