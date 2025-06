Ataque israelense atinge ambulância do Crescente Vermelho e mata dois paramédicos em Teerã

Israel fez nesta terça-feira (16) uma nova onda de ataques contra o Irã que atingiram a capital, onde o sistema de defesa antimísseis foi ativado

Atta Kenare/AFP Teerã, capital iraniana, tem sido alvo de diversos ataques



Um dos bombardeios de Israel sobre Teerã atingiu uma ambulância do Crescente Vermelho (IRCS) e matou dois paramédicos que estavam indo atender os feridos em um ataque feito nesta segunda-feira (16) por Israel contra o Irã. O IRCS confirmou que dois de seus membros foram mortos no ataque e que o veículo ficou totalmente destruído.

Israel fez hoje uma nova onda de ataques contra o Irã que atingiram a capital, Teerã, onde o sistema de defesa antimísseis foi ativado. Vários projéteis atingiram o distrito 3, um bairro residencial da capital, onde as bombas israelenses tiveram, entre outros alvos, a sede da radiotelevisão pública iraniana (IRIB), que fica na região com amplos escritórios contíguos a uma mesquita e perto de um centro de inteligência. O momento do ataque foi captado enquanto uma apresentadora da IRIB falava ao vivo, e a transmissão saiu do ar. Poucos minutos depois, a apresentadora, Sahar Emami, voltou ao estúdio.

Desde a última quinta-feira (12) – sexta-feira (13) no horário local – , Israel está realizando uma campanha massiva de bombardeios contra diferentes pontos do Irã, que já deixou 224 mortos e mais de mil feridos, segundo as autoridades iranianas. O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, justificou o início dessa ofensiva afirmando que sua inteligência tinha conhecimento de que o regime iraniano estava avançando no plano para desenvolver uma bomba nuclear que seria uma ameaça existencial a Israel.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório