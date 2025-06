Israel diz ter destruído caças iranianos; Teerã condena ataques e fala que ‘todas as linhas vermelhas’ foram cruzadas

Ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, disse ter comunicado à chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, que a ofensiva contra o Irã ainda não acabou e que os israelenses agirão para completá-la

ABIR SULTAN/EFE/EPA Forças de Defesa de Israel (IDF)



As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram nesta segunda-feira (16) que atacaram e destruíram dois caças iranianos modelo F-14 no aeroporto de Teerã, conforme publicação na rede social X (antigo Twitter). Separadamente, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, disse ter comunicado à chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, que a ofensiva contra o Irã ainda não acabou e que os israelenses agirão para completá-la. “Enfatizei que as ações de Israel contra o programa nuclear do Irã e seus mísseis balísticos e drones contribuem diretamente para a segurança da Europa”, escreveu no X. Nesta segunda-feira, O embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, afirmou nesta segunda-feira (16) que seu país continuará se defendendo “de maneira proporcional” diante dos ataques de Israel.

“Continuaremos a nos defender até que as agressões de Israel terminem”, disse o diplomata a jornalistas na sede do órgão, em Nova York (EUA). Iravani acusou Israel de ultrapassar “todas as linhas vermelhas” ao atingir diretamente alvos civis e de infraestrutura crítica dentro do território iraniano. “Hospitais foram atingidos, refinarias de petróleo. Isso não foi acidente. Foi proposital”, afirmou. Segundo ele, a ação militar de Teerã contra Tel Aviv foi uma resposta legítima para “preservar a soberania nacional e a integridade territorial” do Irã.

*Com informações do Estadão Conteúdo