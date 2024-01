Ataque na fronteira entre Irã e Paquistão deixa ao menos nove mortos 

Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade ou ofereceu mais informações sobre os mortos; há paquistaneses entre as vítimas

Um ataque realizado por um homem armado no Irã, perto da fronteira com o Paquistão, deixou ao menos nove estrangeiros mortos neste sábado, 27. “De acordo com testemunhas, esta manhã homens armados mataram nove não-iranianos em uma casa no bairro de Sirkan, na cidade de Saravan”, informou a agência de notícias iraniana “Mehr”. A agência afirmou que até o momento nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque ou ofereceu mais informações sobre os mortos. “Este é um incidente horrível e desprezível e o condenamos inequivocamente. Estamos em contato com as autoridades iranianas e enfatizamos a necessidade de investigar de imediato o incidente e responsabilizar os envolvidos neste crime atroz”, disse em um comunicado a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Mumtaz Zahra Baloch.

O ataque ocorreu hoje na cidade iraniana de Saravan, perto da fronteira com o Paquistão, quando um grupo de homens armados matou nove não-iranianos, informou a agência de notícias iraniana “Mehr”. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão informou que cônsul paquistanês estava a caminho do hospital onde os feridos estão sendo atendidos. “Estamos adotando todas as medidas necessárias nesse sentido. A Embaixada fará todo o possível para repatriar os corpos o mais rápido possível”, afirmou. O ataque acontece uma semana depois dos países terem voltado terem trocado bombardeios que deixaram 12 vítimas. O Paquistão confirmou a presença de vários cidadãos paquistaneses entre as vítimas. No último dia 17, quando Teerã bombardeou instalações no Paquistão de um grupo sunita que descreve como terrorista, Yeish al Adl, em um ataque no qual duas crianças morreram, segundo Islamabad.

Em represália pelo ataque, o Exército do Paquistão alegou ter atacado esconderijos de dois grupos separatistas paquistaneses no Irã no dia seguinte: o Exército de Libertação do Baluchistão (ELB) e a Frente de Libertação do Baluchistão (BLF, na sigla em inglês). Teerã condenou o ataque, que disse ter matado dez pessoas, e esclareceu que nenhum deles teria nacionalidade iraniana. Os ataques provocaram uma crise diplomática na qual o Paquistão chamou de volta seu embaixador e apelou à retirada do representante do país em Islamabad. Após uma rápida desescalada, Paquistão e Irã anunciaram ontem o regresso dos respectivos embaixadores em Islamabad e Teerã. Os bombardeios iranianos e paquistaneses tiveram como alvo a volátil região do Baluchistão, que abrange Paquistão, Irã e Afeganistão, e fornece abrigo a vários grupos armados. No dia 22, porém, os dois países anunciaram a retomada das relações. A tensão entre os países provocam grande preocupação na comunidade internacional, que já está nervosa com a tensão no Oriente Médio devido à guerra entre o movimento islamista Hamas e Israel na Faixa de Gaza.

