Ataque no oeste do Sudão deixa ao menos 70 mortos e 280 feridos

Grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR) condenou o atentato e culpou o Exército pelo atentado

Abdullah Abdel Moneim/via REUTERS Ataque ocorreu na sexta-feira em um mercado popular na zona de Al Koma



Um ataque supostamente lançado pelo Exército sudanês na região de Darfur Norte, no oeste do Sudão, deixou ao menos 70 mortos e 280 ficaram feridos, informou este sábado (5) o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR). O ataque ocorreu na sexta-feira “em um mercado popular na zona de Al Koma, no estado de Darfur Norte”, controlado pelas FAR, que enfrenta o Exército sudanês em uma guerra que começou em 15 de abril de 2023, segundo disseram os paramilitares em um comunicado. “Matou 70 pessoas instantaneamente, carbonizando seus corpos em cenas horríveis e feriu mais de 280 pessoas devido à falta de serviços médicos de emergência e à incapacidade do único hospital da região para tratar casos críticos”, diz a nota. O Exército sudanês não reivindicou o ataque até agora.

“Condenamos veementemente os repetidos crimes e atos desumanos contra civis inocentes, e apelamos à comunidade internacional, às organizações de direitos humanos e aos envolvidos nos assuntos humanitários para que condenem o comportamento bárbaro dos líderes do Exército”, afirmou o grupo paramilitar. As FAR concluíram o comunicado de que estão “conscientes” de que o Sudão “não verá um futuro promissor” sem estabelecer “um novo exército nacional profissional”. Trata-se de um novo massacre contra a população do Sudão em uma guerra em que morreram dezenas de milhares de pessoas e que sofre a pior onda de deslocamentos do planeta, com mais de 10 milhões de pessoas deslocadas das suas casas, incluindo mais de 2 milhões que fugiram para outros países.

