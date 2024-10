Ataque no sul de Israel deixa 1 morto e 10 feridos

Incidente ocorreu em meio a preparação para o aniversário do ataque de 7 de Outubro; o autor do ataque foi morto pelas forças de segurança locais

AHMAD GHARABLI/AFP Benjamin Netanyahu enfrenta críticas pela lentidão nas negociações para a libertação de reféns em Gaza



Um ataque em Beersheva resultou na morte de uma policial israelense, Shira Haya Suslik, um dia antes do primeiro aniversário do maior atentado já registrado em Israel, realizado pelo Hamas. O incidente ocorreu enquanto a policial aguardava em um ponto de ônibus, deixando também dez feridos. O autor do ataque foi morto pelas forças de segurança, mas sua identidade ainda não foi revelada.

Em preparação para o aniversário do ataque de 7 de Outubro, as Forças Armadas de Israel implementaram um estado de alerta para possíveis ações terroristas. A situação se tornou ainda mais tensa devido à intensificação do conflito, que inclui operações contra o Hezbollah no Líbano e bombardeios oriundos do Irã. Em resposta, eventos de homenagem às vítimas foram organizados de forma descentralizada, com um ato em Tel Aviv reduzido de 40 mil para 2 mil participantes devido a restrições de aglomeração.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, começou uma visita a áreas impactadas pela violência, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrenta críticas por sua lentidão nas negociações para a libertação de aproximadamente 64 reféns que ainda estão em Gaza. A pressão sobre o governo aumenta à medida que a população clama por respostas e ações mais decisivas. Neste domingo (6), um encontro de sobreviventes ocorreu no local da rave Nova, onde 383 pessoas perderam a vida. O evento serviu como um momento de reflexão e luto, reunindo aqueles que foram afetados pela tragédia.

